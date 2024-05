Selten! So verliebt zeigen sich Brad Pitt und Ines De Ramon

Dieser Anblick von Brad Pitt (60) und Ines De Ramon dürfte die Herzen der Fans zum Schmelzen bringen! Die beiden sind schon seit geraumer Zeit ein Paar. Ihre Liebe zeigen sie aber nicht sehr oft in der Öffentlichkeit, sie genießen ihre Beziehung lieber im Privaten. Doch nun gibt es neue Aufnahmen der zwei: Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler und seine Liebste bei einem romantischen Strandspaziergang in Santa Barbara. Total lässig laufen die Turteltauben mit ihren Hunden am Meer entlang. Vor allem der 60-Jährige wirkt dabei sehr entspannt – immer wieder legt er ganz verliebt seinen Arm um Ines.

Beide scheinen es ziemlich ernst miteinander zu meinen. Denn vor allem dem Hollywoodstar tut die Nähe zu der Ex von Paul Wesley (41) gut. "Mit Ines hat er seinen Funken wiedergefunden. Brad ist sehr glücklich und liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen", erzählte vor Kurzem ein Insider gegenüber People. Seit der Trennung von Angelina Jolie (48) sei die Schmuckdesignerin zudem die erste Frau, auf die sich der "Bullet Train"-Darsteller wieder voll und ganz einlassen könne.

Und ganz offensichtlich schmieden die zwei auch schon Zukunftspläne. Denn die Beauty soll mittlerweile bei dem Schauspieler eingezogen sein. Wagen die beiden dann etwa auch noch bald den Schritt vor den Altar? Womöglich erst einmal nicht, wie eine Quelle Daily Mail verraten hat: "Er sieht es als seine letzte Beziehung an. Wenn sie zu einer Heirat führt, dann wird es nicht allzu bald sein, da sie bislang noch nicht darüber gesprochen haben", stellt die Quelle klar.

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

