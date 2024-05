Sie müssen Koffer packen: Diese GNTM-Kandidaten sind raus!

Auch in der zwölften Folge von Germany's Next Topmodel ist der Traum vom Titel für zwei Kandidaten geplatzt. Die heutige Aufgabe der Models bestand darin, sich dem längsten Laufsteg in der GNTM-Geschichte zu widmen und diesen nach Vorstellungen der Kunden zu bewältigen. Eingekleidet wurden die Teilnehmer von drei Designern: Kevin Germanier, Esther Perbandt und Ashton Michael. Beim Catwalk-Training lieferten einige mehr, andere weniger gut ab! Das spiegelte sich auch in den Fashionshows wider. Zu den Schwächeren gehörten diese Woche Lucas und Lydwine, weshalb sie die Show heute verlassen mussten.

An Lucas' Leistung hat vor allem Ashton etwas auszusetzen. "Egal, wie viel du übst, dein Körper wirkt sehr roboterhaft und insgesamt steif", beschreibt der Designer die Leistung des Models. "Du scheinst zu verkopft zu sein", fügt Esther seinem Kollegen hinzu. Auch Heidi Klum (50) ist nicht überzeugt von der Performance ihres Schützlings. Dennoch: Lucas ist dankbar für die Erfahrung und ist stolz auf sich selbst. "Hier schließt sich halt eine Tür, aber irgendwo öffnet sich eine neue Tür", resümiert er seine GNTM-Reise.

Lydwine steht gemeinsam mit Xenia vor Heidi und den Gastjuroren, als sie ihr Show-Aus verkündet bekommt. Das raus geflogene Model nimmt die Entscheidung aber relativ gelassen und hat Verständnis für Heidis Worte. "Wirklich alles gut", sagt Lydwine. Ein bisschen enttäuscht sei sie dann aber schon gewesen, gibt sie später zu. Ihre Mitstreiter finden die Entscheidung der Model-Mama alles andere als "gut". Backstage fangen einige an zu weinen, als sie hören, dass ihre neu gewonnene Freundin GNTM verlassen muss.

ProSieben / Michael de Boer Lucas, GNTM-Kandidat

ProSieben/Michael de Boer Lydwine, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel", 2024

