Billy Joel singt "Uptown Girl" für Ex-Frau Christie Brinkley

Billy Joel (74) gab am vergangenen Freitag ein Konzert im Madison Square Garden in New York City. Im Publikum saß seine Ex-Frau Christie Brinkley (70), die ihm an diesem Abend dabei zusah, wie er "Uptown Girl" sang. "40 Jahre später und dein Ex-Mann grinst dich immer noch so an, während er den Song singt, den er für dich geschrieben hat, wie reich und heiß du bist", heißt es in der Caption des TikTok-Videos. In dem Clip schwingt und tanzt das Model strahlend mit einer Freundin zur Melodie, während sie ein blaues Top und ihr blondes Haar rockt. Billy hatte damals bei dem Radiosender SiriusXM bestätigt, dass es bei "Uptown Girl" um Christie handle.

Doch nicht nur Christie feierte Billy für seinen Auftritt – ihre gemeinsame Tochter Alexa Ray Joel (38) war laut Us Weekly mit von der Partie. Die Tochter ist ebenfalls Sängerin und gesellte sich während des Konzerts zu ihrem Vater. Auf der Bühne verkündete sie, dass sie "To Sir With Love" für ihren Papa singen wolle. "Als ich ein kleines Mädchen war, hat mir Joel diesen Song gezeigt und er ist ein echter Klassiker", erklärte Alexa und betonte, dass dieser Song für einen Helden bestimmt sei – ihr Held sei ihr Vater. "Danke Papa, ich liebe dich", schloss sie ab und begann, begleitet von Billy am Klavier, zu singen.

Obwohl der Sänger nicht mehr der Jüngste ist, steht er noch regelmäßig auf der Bühne – Ende 2023 teaserte der Künstler sogar neue Musik an. Auf TikTok teilte Billy ein Video, in dem er erwähnte, dass er wieder im Studio gewesen sei. Seit 17 Jahren hatte er keine neue Musik mehr produziert, deshalb waren die Fans ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, neue Musik von Billy Joel?! Das sind die besten Nachrichten des Tages", schrieb ein Fan auf X.

Anzeige Anzeige

Michael Loccisano/Getty Images Alexa Ray Joel und Vater Billy Joel

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Joel, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Billy und Christie immer noch so vertraut sind? Total schön! Ich finde es etwas unangemessen – er ist schließlich wieder verheiratet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de