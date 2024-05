Endlich offiziell: Tommy Dorfman hat ihre Elise geheiratet!

Bereits vor knapp zwei Jahren gab Tommy Dorfman (31) bekannt: Sie ist wieder verlobt! Und das, obwohl die Schauspielerin erst wenige Monate zuvor veröffentlichte, dass ihre fünfjährige Ehe mit Peter Zurkuhlen gescheitert war. Grund dafür soll wohl ihr Outing als Trans-Frau gewesen sein. Das ist jetzt aber Geschichte! Denn die Tote Mädchen lügen nicht-Darstellerin hat ihre bessere Hälfte in ihrer Elise gefunden. In einem Essay für die Vogue schreibt sie nun, dass die beiden Turteltauben bereits still und heimlich im Herbst 2023 heirateten.

Mit Elise war es offenbar Liebe auf den ersten Blick, denn auf einmal gingen die nächsten Schritte ziemlich flott! Zwischen Kennenlernen und Verlobung verstrichen nur wenige Wochen. "Wir verlobten uns zwei Monate nach unserer ersten Begegnung", schreibt die 31-Jährige weiter. Nach sechs Monaten adoptierten die frisch Verliebten sogar bereits einen Hundewelpen, sollen aber mit dem Zusammenziehen trotzdem ein ganzes Jahr gewartet haben. Obwohl sie ebenfalls mehrere Monate mit der Bekanntgabe ihrer Hochzeit warteten, sehen sie den Schritt der Veröffentlichung als sehr wichtig an. "Wir sehen den Nutzen darin, unsere Liebe mit der Welt zu feiern und offen gesagt ist es so wichtig, dass die Menschen sehen, dass Trans- und Queer-Liebe en vogue ist", erklärt Tommy in ihrem Artikel.

Tommy und ihre Elise lernten sich vor knapp drei Jahren auf einer Dating-App kennen und lieben. Eigentlich war die Blondine überhaupt nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung, weil sie erst vor kurzem die Scheidung von ihrem Ex hinter sich hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Dorfman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Dorfman bei der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass die beiden bereits geheiratet haben? Ja, ich hab mir das schon gedacht! Nee, das überrascht mich total. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de