Seit Juli tot: Rührende Worte zu Sinéad O'Connors Geburtstag

Sinéad O'Connor (✝56) bleibt unvergessen. Mit dem Song "Nothing Compares 2 U" hatte die Musikerin 1990 ihren großen Durchbruch gefeiert. Anschließend wurde sie quasi über Nacht ein Star, es folgten zahlreiche Auszeichnungen und millionenfache Albumverkäufe. Doch im Juli dieses Jahres starb die Sängerin mit nur 56 Jahren. Heute wäre ihr Geburtstag gewesen – ihre Fans richten an diesem Tag rührende Worte an Sinéad.

Auf X häufen sich am Freitag die emotionalen Tweets zum Gedenken an Sinéads. "Alles Gute zum Geburtstag im Himmel", schreibt ein User. Ein anderer Bewunderer postet auf der Plattform zudem: "Heute vor 57 Jahren ist Sinéad O'Connor zur Welt gekommen. Ruhe in Frieden – du bist unvergleichlich!"

Im August fand Sinéad ihre letzte Ruhestätte. Im engsten Familienkreis und mit einer muslimischen Zeremonie wurde die Künstlerin in der irischen Stadt Bray beerdigt. Tausende Fans nahmen zudem mit einem Trauerzug bis zu Sinéads Haus Abschied von ihrem Idol und erwiesen ihr die letzte Ehre.

Getty Images Sinéad O'Connor bei einem All-Star-Tribut für Bob Dylan im Madison Square Garden im Oktober 1992

Getty Images Sinéad O'Connor im Dezember 2011

Getty Images Trauerzug für Sinéad O'Connor in Bray im August 2023

