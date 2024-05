Wegen Missbrauchsvorwürfen? Russell Brand lässt sich taufen

Wünscht er sich deswegen einen Neuanfang? Seit vergangenem Herbst häufen sich die Negativschlagzeilen um Russell Brand (48): Der Schauspieler wird des sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen und sogar der Vergewaltigung beschuldigt. Nach einigen schweren Monaten scheint es, als wolle er sich nun von diesem Thema und seinen angeblichen Taten distanzieren. Am vergangenen Wochenende teilt er seinen fast vier Millionen Followern auf Instagram etwas mit. "Diesen Sonntag werde ich den Schritt wagen und mich taufen lassen. Im Moment bin ich sehr neugierig, was ihr, die ihr schon getauft seid, darüber denkt, welche Erwartungen ihr an das Ereignis habt und wie es tatsächlich ist", erzählt er in einem Video.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 48-Jährige sich öffentlich mit dem Thema Religion befasst. In den vergangenen Monaten postete er immer wieder Videos zu Spiritualität und Christentum auf Social Media. Von seiner Taufe erhoffe er sich nun etwas Spezifisches: "Man hat mir erklärt, dass es eine Gelegenheit ist, zu sterben und wiedergeboren zu werden. Eine Gelegenheit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und im Namen Christi wiedergeboren zu werden, so wie es im Galaterbrief steht, dass man als erleuchteter und erweckter Mensch leben kann." Ob sein Wunsch nach einem neuen Leben mit den Vorwürfen gegen ihn zusammenhängt? Dazu äußerte sich Russell in dem Video nicht.

Die Anschuldigungen gegen den Ex von Katy Perry (39) wurden im vergangenen Jahr erhoben. Der Komiker musste sich diesbezüglich schon mehreren Befragungen unterziehen – nach wie vor beteuert er seine Unschuld. In einem YouTube-Video mit dem Moderator Tucker Carlson räumte er aber ein, dass ihm bewusst sei, sich durch seine sexuell freizügige Art in diese Lage gebracht zu haben: "[Aber] das ist nicht die Art von Verhalten, die ich gutheiße und es ist sicherlich nicht die Art, wie ich jetzt leben würde. Natürlich weise ich alle Anschuldigungen dieser Art zurück."

