So ergreifend war die Trauerfeier für Heide Simonis (†80)!

Ihr wird die letzte Ehre erwiesen. 2005 hatte Heide Simonis (✝80) mit ihrem Politik-Aus als langjährige Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein für viele Schlagzeilen gesorgt: Die Bonnerin war von allen politischen Ämtern zurückgetreten, nachdem sie nach vier Anläufen nicht wiedergewählt wurde. Ein Jahr später versuchte die Politikerin ihr Glück bei Let's Dance – dort musste sie allerdings krankheitsbedingt aussteigen. Am 12. Juli dann die traurige Nachricht: Die 80-Jährige ist gestorben – nun folgte der emotionale Abschied von Heide!

Wie Bild berichtet, kamen am Freitagvormittag rund 500 Trauergäste in der Kieler Petruskirche zusammen, um der Ehrenbürgerin Schleswig-Holsteins die letzte Ehre zu erweisen – darunter Spitzenpolitiker wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und SPD-Chefin Saskia Esken. Dabei sollen sich ihre politischen Weggefährten gerne an die schönsten Momente mit der ersten deutschen Ministerpräsidentin erinnert haben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gedachte Heides auf besondere Weise – er erzählte eine Anekdote über einen Landwirt, der 1993 ihren Amtsantritt belächelt hatte. "Heute ist Deutschland weiter. Auch, weil Heide Simonis das erkämpft hat [...]. Sie war das, was man heute eine Powerfrau nennen würde", erklärte er.

Getty Images Heide Simonis, deutsche Politikerin

ActionPress Trauerfeier für Heide Simonis in der Kieler Petruskirche, Juli 2023

Getty Images Heide Simonis, Politikerin

