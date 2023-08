Vor seinem Tod: Angus Cloud kämpfte gegen seine Drogensucht

Es sind traurige Details aus seinem Leben. Der Euphoria-Star Angus Cloud spielte in der Dramaserie den Drogendealer Fezco. Neben der Hollywoodbeauty Zendaya brillierte er in seiner Rolle. Seine Fans und Familie trauern nun: Denn der Schauspieler ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Seine Mutter soll ihn leblos in ihrem Haus aufgefunden haben. Laut Medienberichten heißt es, dass eine "mögliche Überdosis" per Notruf gemeldet wurde. Angus (✝25) kämpfte auch im wahren Leben lange gegen seine Drogensucht.

Via Twitter teilte der Talentmanager Diomo Cordero bereits vor Monaten mit, dass er den Serienstar in einer Entzugsklinik kennengelernt habe. Kurz nach Angus' Entlassung im Juli 2021 trafen sie sich auf einer Party wieder – der Verstorbene habe laut Diomos Aussagen zu dem Zeitpunkt bereits wieder Drogen konsumiert. Der Zustand des Musikvideodarstellers soll sich stetig verschlechtert haben.

Diomo schilderte, Angus auch wiederbelebt zu haben. Der Manager habe versucht, seinem Klienten beim Entzug zu helfen, als die zweite Staffel von "Euphoria" gedreht wurde. Jedoch habe er dann die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Zudem soll Angus' stark mit mentalen Problemen gekämpft haben, nachdem sein Vater gestorben war, wie ein Insider aus der Familie gegenüber TMZ erzählte.

Getty Images Angus Cloud im August 2022

Getty Images Angus Cloud im September 2022

Sky Atlantic Angus Cloud in der Serie "Euphoria"

