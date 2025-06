Kurz nach Premiere: "Lilo & Stitch"-Star David Bell ist tot

Es gibt traurige Nachrichten aus der Filmbranche: David Bell, der im kürzlich erschienenen Live-Action-Remake von "Lilo & Stitch" mitspielte, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Dies bestätigt seine Schwester Jalene in einem emotionalen Facebook-Beitrag. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass mein lieber, großzügiger, talentierter, humorvoller, kluger und gut aussehender kleiner Bruder David H.K. Bell heute in die Obhut unseres himmlischen Vaters übergegangen ist", schreibt sie. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt.

David war ein stolzer Hawaiianer und liebte nicht nur die Schauspielerei, sondern auch seine Arbeit am Kona Airport, wo er als Stimme des Flughafen-P.A.-Systems bekannt war. "Die Film- und Unterhaltungsbranche begeisterte ihn, und ich liebte es, dass er die Kunst so genoss", erklärt seine Schwester und ergänzt: "Seine Fähigkeit, Rollen mit einem tiefen Verständnis für die englische Sprache, für indigenes Wissen und für ausgeprägtes Pidgin zu verkörpern, machte ihn zu einem wahren Rohdiamanten."

Darüber hinaus beschreibt Jalene ihren Bruder als liebevolle und unterstützende Persönlichkeit. "Auch wenn ich ohne Vater aufgewachsen bin, hat David mir all die bedingungslose Liebe gegeben, die ich mir nur wünschen konnte – und ich bin überzeugt, dass all seine Familie und Freunde dasselbe von ihm erfahren durften", erinnert sie sich. David spielte in Serien wie "Hawaii Five-0" und "Magnum P.I." kleine Rollen und hatte weitere Projekte in der Pipeline. Erst vor wenigen Wochen feierte er gemeinsam mit seiner Familie die Premiere des neuen "Lilo & Stitch"-Films. "Er war – und wird immer – ein heller, leuchtender Stern bleiben", schließt seine Schwester ab.

Instagram / hekili97 David Bell und seine Mutter

Instagram / hekili97 David Bell mit Maia Kealoha, der Darstellerin von Lilo, am Set von "Lilo & Stitch"

