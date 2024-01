Nach Tod: Neuer Film mit Angus Cloud kommt in die Kinos!

Angus Cloud (✝25) ist vor allem durch seine Rolle in der Serie Euphoria berühmt geworden. Im Juli dieses Jahres wurden dann tragische Neuigkeiten öffentlich: Der Schauspieler starb unerwartet. Eine Autopsie gab schließlich traurige Gewissheit darüber, dass der Serienstar an einer Drogenüberdosis gestorben ist. Vor seinem Tod wirkte er jedoch noch an ein paar Filmprojekten mit. Nun wurde ein Filmtrailer veröffentlicht, in dem Angus zu sehen ist.

Einer seiner letzten Auftritte ist in dem Horrorfilm "Abigail", wo er an der Seite von Scream-Star Melissa Barrera (33), Supernatural-Bekanntheit Kathryn Newton (26) und Breaking Bad-Darsteller Dan Stevens (41) vor der Kamera steht. In dem YouTube-Trailer ist Angus bisher jedoch nur in kurzen Ausschnitten zu sehen – wer die TV-Persönlichkeit noch einmal in voller Action sehen will, muss sich noch bis April gedulden, wenn der Film in den Kinos anläuft.

Für Angus' Kollegen ist sein plötzlicher Verlust noch immer schwer zu verkraften, wie sein "Euphoria"-Co-Star kürzlich gegenüber Glamour erklärte: "Ich glaube nicht, dass es sich wirklich real anfühlen wird, bis wir drehen und ich Angus nicht mehr am Set sehe." Dennoch habe der bevorstehende Drehstart der Serie auch etwas Gutes: "Wenn wir drehen, können wir auf eine ganz andere Art und Weise aufeinander achten und füreinander da sein, als wir es können, wenn wir alle an unterschiedlichen Orten der Welt sind."

Anzeige

Getty Images Angus Cloud, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Melissa Barrera, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Angus Cloud

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de