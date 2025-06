"Gibt kein Kind": Bobby Chamberz lästert über Kim Virginia

In den sozialen Medien sorgt Bobby Chamberz für Wirbel, nachdem er sich abfällig über Kim Virginia Hartungs (30) Schwangerschaft geäußert hatte. In der Kommentarspalte eines Beitrags von Promiflash machte der Reality-TV-Star jüngst deutlich, dass er an Kims Babynews zweifelt. "Das Baby kommt in zwei Monaten. Sie müsste hochschwanger sein. Die Fruchtblase müsste jede Sekunde platzen", schrieb der Das große Promi-Büßen-Kandidat sarkastisch. Weiter behauptete er sogar: "Nein, aber es gibt kein Kind, Leute. Lasst euch nicht auf den Arm nehmen."

Doch nicht nur Bobby scheint Zweifel an Kims Schwangerschaft zu hegen. Auch andere Realitystars wie Leyla Lahouar (29) und Gloria Glumac (32) äußerten sich kritisch zu den Babynews. Gloria, die Ex-Frau von Kims Kindsvaters und einstigem Verlobten Nikola Glumac (29), hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass sie den beiden keinen Glauben schenkt. Auf Instagram behauptete sie unter anderem: "Geschmacklos, niveaulos, dreist, bodenlos und niederschmetternd für alle Frauen, die nicht schwanger werden können."

Die Vorwürfe gegen Kim stehen in einer langen Reihe öffentlicher Lästereien und Seitenhiebe, die im Reality-TV-Kosmos keine Seltenheit sind. Nicht einmal eine Babyparty von Kim und Nikola konnte die Spekulationen rund um eine mögliche Fake-Schwangerschaft zunichtemachen. Nachdem die Eltern in spe im April ein Video geteilt hatten, in dem sie als Duo das Geschlecht ihres Babys verrieten – es wird ein Mädchen – hagelte es abermals heftige Kritik. Sowohl die Schwangerschaft als auch die Gender-Reveal-Party wurden als inszeniert bezeichnet.

