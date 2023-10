Kindheitsfreunde von Angus Cloud melden sich Monate nach Tod

Sie erinnern sich an ihn zurück! Vor wenigen Monaten starb Angus Cloud (✝25) mit nur 25 Jahren. Der US-Amerikaner hatte in der Serie Euphoria den Charakter Fezco gespielt. Vor wenigen Wochen wurde schließlich auch die Todesursache bekannt: Der Schauspieler starb an einer Überdosis. Er nahm verschiedenen Substanzen, wie unter anderem Fentanyl und Methamphetamin zu sich. Monate nach seinem plötzlichen Tod melden sich Freunde aus Kindheitstagen und zollen Angus Tribut.

"Conor hatte vor nichts Angst", erzählt sein alter Kumpel Ibrahim Dioum gegenüber People. Sein voller Name war Conor Angus Cloud Hickey. Sein guter Freund erinnert sich an lustige Momente aus dem Leben des Serienstars: "Conor stand einfach in den Projekten, und es war wirklich beängstigend, aber er war verdammt glücklich. Sein Bett stand auf dem Boden mit einem winzig kleinen Fenster daneben. Er stellte seine Saftkartons vor das Fenster in den Schnee und nahm später, wenn es kalt war, den Saft und trank ihn. Das war so witzig und cool. Das war einfach er."

Angus hatte schon früh etwas mit Drogen zu tun gehabt. Mit gerade einmal 15 Jahren hatte der Schauspieler durch einen Unfall eine schwere Hirnverletzung erlitten. Damals war er zum ersten Mal mit Opioiden in Kontakt gekommen, die seine Schmerzen erträglicher machen sollten. "Der Drogenkonsum hatte höchstwahrscheinlich etwas mit seinem Bedürfnis zu tun, seine Schmerzen zu lindern. Sie waren heftig", verriet seine Mutter Lisa im Interview mit People.

