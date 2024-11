Nach Tod: Angus Clouds (†) Habseligkeiten werden versteigert

Angus Cloud (✝25) wird posthum für seine Großzügigkeit gefeiert. Wie People berichtet, findet zu Ehren des verstorbenen Schauspielers eine Auktion vom 14. November bis zum 12. Dezember statt – sowohl in Los Angeles als auch online im Rahmen der Hollywood Legends Collection. Dort werden über 20 persönliche Gegenstände von dem Euphoria-Star, darunter Kleidung und Accessoires, verkauft. Der Erlös geht an seine bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen sowie an ein geplantes Gedenk-Skatepark-Projekt in Oakland, das neben seiner ehemaligen Schule entstehen soll.

Seine Mutter Lisa erklärt gegenüber dem Magazin, dass 100 Prozent des Erlöses dazu verwendet werden, Angus' Geist der Großzügigkeit weiterleben zu lassen, indem sie die Künstler und Projekte unterstützen, denen er zu Lebzeiten so großzügig geholfen hat. Sein unermüdliches Engagement, Menschen in Not zu unterstützen und lokale Künstler zu fördern, wird nun durch diese Aktion gewürdigt. Unter den Auktionsstücken befinden sich wertvolle Gegenstände wie eine Uhr aus 18-karätigem Roségold von Ralph Lauren (85), die auf einen Wert von umgerechnet bis zu 28.000 Euro geschätzt wird, sowie ein von Angus getragener Burberry-Anzug und diverse andere Sammlerstücke.

Angus erlangte über Nacht Berühmtheit durch seine Rolle als Drogendealer Fezco in der HBO-Serie "Euphoria". Im Juli 2023 starb er im Alter von gerade einmal 25 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Seine Mutter Lisa ist nach wie vor in tiefer Trauer um ihren Sohn. In einem Interview nach seinem Tod erklärte sie gegenüber People: "Ich wusste immer, dass er etwas Besonderes ist, und ich bin so froh, dass die Welt auch erfahren hat, dass er etwas Besonderes war. Mein Sohn wird immer hell leuchten."

Getty Images Angus Cloud, Schauspieler

Getty Images Angus Cloud, Schauspieler

