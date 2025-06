Hingucker in Weiß: Prinzessin Kate strahlt mit langer Mähne

Am Montag zeigten sich die britischen Royals zum Garter Day auf Schloss Windsor. Dabei wurde besonders mal wieder Prinzessin Kate (43) zum absoluten Hingucker. So strahlte die Princess of Wales in einem weißen Bouclé-Blazer mit Gürtel und einem weißen Faltenrock mit Spitzenbesatz des Designers Self-Portrait. Dazu trug sie den passenden Hut sowie Perlenschmuck. Zudem begeisterte sie mit wallender Mähne – so lang sollen Kates Haare angeblich schon lange nicht mehr gewesen sein. Den Look trug sie im Übrigen bereits im Mai zu einem Termin. Die künftige britische Königin ist bekannt dafür, ihre Garderobe immer wieder neu zu erfinden.

Auf dem Event machte Kate einen gelassenen und gut gelaunten Eindruck. Zusammen mit ihrem Mann Prinz William (42) winkte sie später den neugierigen Fans zu, die sich einmal mehr freuten, dass Kate nach ihrer Krebserkrankung zurück in der Öffentlichkeit ist. Ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) blieben der royalen Veranstaltung hingegen fern. Sie zeigten sich dafür aber am vergangenen Wochenende bei der Militärparade Trooping the Colour, die alljährlich zu Ehren des britischen Monarchen – in diesem Fall König Charles III. (76) – veranstaltet wird.

Bei der Zeremonie am Samstag strahlte Kate in einem türkisfarbenen Ensemble von der Designerin Catherine Walker. Mit ihrem Look erinnerte sie an ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36). Diese trug im Jahr 1992 ein ähnliches Outfit – laut Royal-Experten zollte Kate ihr damit ehrenvoll Tribut. Kates Töchterchen Charlotte strahlte neben ihr in einem passenden Kleidchen. Nur trug sie ihre langen Haare geflochten und mit einer weißen Schleife.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juni 2026

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2025

