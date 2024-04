Angus Clouds (†25) Tod ist für Hunter Schafer sehr belastend

Angus Cloud (✝25) hinterlässt eine große Lücke bei seinen Liebsten. Im Juli 2023 starb der Schauspieler an einer Drogenüberdosis. Seinen plötzlichen Tod empfand seine Euphoria-Kollegin Hunter Schafer als sehr schmerzhaft. "Ich hatte noch nie einen Freund, dem ich so nahestand und der so alt war wie ich. Es ist wirklich surreal", erzählt sie im Interview mit GQ und muss sich dabei ein paar Tränen wegwischen. Es sei eine "neue Art des Trauerns" für die US-Amerikanerin: "Es trifft mich, wenn ich auf der verdammten Toilette sitze. [...] Trauer ist verdammt seltsam."

Der 25-Jährige spielte in der Dramaserie "Euphoria" die Rolle des Fezco, der vor allem in der zweiten Staffel zum Fan-Favoriten wurde. "Die Leute haben sich wirklich in Angus verliebt. Er war wirklich eines der Herzstücke von 'Euphoria'", schwärmt Hunter. Ihr Kumpel sei auch abseits vom Set ein absoluter "Sonnenschein" und "Engel" gewesen. Traurig fügt Hunter hinzu: "Es sind immer die Leute, die ein bisschen zu gut für die Welt und ein bisschen zu rein sind."

Auch Sydney Sweeney (26) setzte Angus' tragischer Tod sehr zu. Im Gespräch mit Glamour schilderte sie, dass sie und die anderen "Euphoria"-Stars nach seinem Ableben ständig miteinander telefoniert und geweint hätten. Es fühle sich für sie noch immer seltsam an: "Ich glaube nicht, dass es sich wirklich real anfühlen wird, bis wir drehen und ich Angus nicht mehr am Set sehe." In wenigen Monaten werden die Arbeiten für die dritte Staffel beginnen. Ihre Trauer können die Schauspieler dort gemeinsam bewältigen. "Wenn wir drehen, können wir auf eine ganz andere Art und Weise aufeinander achten und füreinander da sein", meint die "Madame Web"-Darstellerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angus Cloud, März 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Angus Cloud und Sydney Sweeney, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de