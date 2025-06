Schwanger bei Olympia? Turnerin Simone Biles klärt auf

Die erfolgreiche Turnerin Simone Biles (28) hat bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 erneut bewiesen, warum sie als eine der größten Athletinnen ihrer Zeit gilt. Mit drei Gold- und einer Silbermedaille hat sie nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. In einem Tweet, der viral ging, wurde behauptet, Simone sei schwanger gewesen, während sie auftrat: "Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Simone Biles das alles geschafft hat, obwohl sie verletzt und schwanger war!" Die Aussage wurde jedoch schnell als falsch entlarvt. Allerdings hat Simone damals auf TikTok verraten, dass sie sich während der Olympiade eine "Baby-Botox"-Behandlung hat verpassen lassen hat. "Das ist eine lustige Geschichte für euch: Zu meinem 27. Geburtstag habe ich Botox bekommen, so eine Art Baby-Botox. Ich mochte es nicht und habe es mir deshalb nicht wieder machen lassen." Da wurde wohl etwas falsch interpretiert...

In der Vergangenheit sah sich die Turnerin und Ehefrau von Jonathan Owens (29), einem Spieler der Green Bay Packers, bereits mehreren Schwangerschaftsgerüchten ausgesetzt, die sie öffentlich zurückwies. Bereits im Dezember 2023 beschloss sie, den Gerüchten mit einem unverblümten Social-Media-Post entgegenzutreten. "Ich hasse es, dass ich das überhaupt ansprechen muss", schrieb Simone damals online. "Ich bin nicht schwanger." Seitdem sie ihre Turnkarriere möglicherweise ausklingen lässt, spricht Simone allerdings offener über den Wunsch, eines Tages Mutter zu werden. In einem aktuellen Today-Show-Interview verriet sie, dass sie und ihr Mann regelmäßig über Kinder sprechen und sie sich "definitiv" in der Rolle einer Mutter sieht. Ein lustiger Moment entstand während einer Instagram-Session, als sie erklärte, sie wolle nicht mehr als zwei Kinder, während Jonathan wohl drei bevorzuge.

Diese Offenheit zeigt, dass Simone, trotz der oft auf sie projizierten Erwartungen, ihre private Lebensplanung in Ruhe angeht. Dass Simone trotz ihrer Erfolge so bodenständig geblieben ist, wird von ihren Fans sehr geschätzt. Mit Jonathan führt sie seit ihrer Hochzeit im Jahr 2023 ein glückliches Eheleben. Für Simone steht inzwischen nicht mehr nur ihre beispiellose Turnkarriere im Mittelpunkt: "Wenn du zurückgehst, bist du gierig. Es ist deine Entscheidung", sagte sie jüngst mit Blick auf Olympia. Der Sport hat die beiden eng zusammengeschweißt – etwas, das Jonathan in Interviews regelmäßig hervorhob: "Es ist inspirierend, Simone zu sehen, wie sie jeden Tag beständig Höchstleistungen erbringt." Ihre Liebe und ihr gegenseitiger Rückhalt beweisen, dass eine erfüllte Partnerschaft auch unter dem Druck des Spitzensports möglich ist.

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

Getty Images Simone Biles, Turnerin

