Wegen Schulden: Angus Clouds Familie wird von Bank verklagt

Die Familie von Angus Cloud (✝25) hat eine schwere Zeit hinter sich. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle in der Serie Euphoria berühmt geworden. Doch im Juli dieses Jahres machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der Hollywoodstar verstarb unerwartet. Vor einigen Wochen wurde dann die Todesursache bekannt: Diese gab traurige Gewissheit, dass der "Fezco"-Darsteller an den Folgen einer Drogenüberdosis gestorben war. Nun hat die Familie erneut schlechte Nachrichten erhalten: Angus' Bank verklagt seine Familie!

Laut juristischen Dokumenten, die The Blast vorliegen, schuldete der Serienstar der JPMorgan Chase Bank vor seinem Tod mehr als 8.300 Euro. Die Schulden wolle die Bank aus Angus' Nachlass einfordern. Deshalb habe sie seiner Mutter Lisa Cloud am 27. November eine Forderung zugestellt. "Der Erblasser hat Waren und/oder Dienstleistungen in Höhe des geschuldeten Betrags erworben", heißt es in den Unterlagen. Seine Mutter hatte sein Vermögen zuvor auf über 900.000 Euro geschätzt.

Angus' Ableben wurde Anfang August von seiner Familie bekannt gegeben. "Schweren Herzens mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für uns alle", erklärten sie damals gegenüber TMZ.

