Empörung! Angus Cloud (†) wurde nicht bei den Oscars geehrt

Bei der Oscarverleihung wurden auch in diesem Jahr die verstorbenen Stars geehrt – doch Angus Cloud (✝25) fehlte! Am Sonntagabend wurden in Los Angeles nicht nur die Academy Awards verliehen. Bei dem glamourösen Event kam es auch zu einem rührenden Moment – denn mit einem kurzen Film erinnerte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch an die Mitglieder der Branche, die im vergangenen Jahr starben. Einer fehlte aber: Angus Cloud, bekannt aus Euphoria! Der 25-jährige Verstorbene tauchte in dem emotionalen Gedenkfilm nicht auf. Und das macht die Fans richtig sauer!

Während "Time To Say Goodbye" von Andrea Bocelli (65) und seinem Sohn Matteo gesungen und von Streichern begleitet wurde, liefen auf der großen Leinwand des Dolby Theatres Bilder und Videos der verstorbenen Filmgrößen. Unter anderem wurden Michael Gambon (✝82), Harry Belafonte (✝96), Alan Arkin (89) und Matthew Perry (✝54) gewürdigt – nicht aber Angus, der im Sommer 2023 nach einer Überdosis gestorben war. Die Zuschauer sind deshalb empört. "Das ist eine Schande!", schimpft ein User auf X und bekommt dafür viel Zuspruch: "Er hätte es verdient gehabt, dort oben gezeigt zu werden!"

Angus starb im Juli 2023 völlig überraschend – er wurde nur 25 Jahre alt. Der US-Amerikaner hatte viele Jahre lang mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Wie seine Mutter später enthüllte, hatte ihr geliebter Sohn bereits als Teenager erstmals Substanzen konsumiert, nachdem er bei einem Unfall schwere Hirnverletzungen erlitten hatte. "Der Drogenkonsum hatte höchstwahrscheinlich etwas mit seinem Bedürfnis zu tun, seine Schmerzen zu lindern. Sie waren heftig", erklärte Lisa Cloud gegenüber People.

Getty Images "In Memoriam" bei der Oscarverleihung 2024

Getty Images Angus Cloud, Juni 2022

