Juju will mehr Achtung für Rap mit Ex-SXTN-Partnerin Nura

In einem überraschenden Statement hat Juju (32), ehemalige Rap-Partnerin von Nura (36), mehr Anerkennung für ihre gemeinsame Arbeit als Duo SXTN gefordert. In ihrer Instagram-Story kritisierte sie, dass weibliche Artists, die heute im Deutschrap erfolgreich sind, den Einfluss von SXTN und deren feministische Pionierarbeit oft nicht anerkennen würden. "Warum wollt ihr auf Krampf Frauen totschweigen, die euch den Weg geebnet haben?", fragte Juju öffentlich und forderte Respekt für das, was sie damals musikalisch und gesellschaftlich angestoßen hätten. "Wenn sie in Interviews gefragt werden, wer die Inspiration war, wird SXTN nie genannt, selbst wenn es offensichtlich ist." Nura teilte Jujus Statement, in dem sich die "Bling Bling"-Rapperin auf einen Artikel der FAZ bezieht, sogar auf ihrem eigenen Account und setzte damit ein Zeichen, das Fans so seit der Auflösung von SXTN vor sieben Jahren nicht mehr gesehen hatten.

Der plötzliche Austausch zwischen Juju, die aktuell auf dem Rekord-Track von Bonez MC (39) zu hören ist, und Nura, der zugleich eine der ersten öffentlich wertschätzenden Interaktionen seit der Trennung darstellt, hat sofort Spekulationen über ein mögliches Comeback angeheizt. Noch im Mai hatte ein gemeinsamer Auftritt in Paris für Hoffnung bei den Fans gesorgt, doch auf TikTok trat Nura diese mit einem ironischen Kommentar direkt wieder nieder: "Wenn Frieden in Palästina, Sudan, Kongo, Tigray & überall sonst herrscht… dann würd ich wieder." Trotz der Trennung bleibt der Einfluss von SXTN spürbar. Songs wie "FTZN IM CLB" und "Hass Frau" prägen bis heute eine ganze Generation von Künstlerinnen, was auch Unterstützerinnen wie Rapperin Ikkimel in den sozialen Netzwerken betonen.

Dabei bleibt das Vermächtnis von SXTN nicht unumstritten. Kritiker erinnern daran, dass Juju und Nura sich damals öffentlich von dem Label "Feministinnen" distanzierten und erklärten: "Wir wollen gar keine Feministinnen sein, wir wollen einfach nur Rap machen." Auf Instagram wurde zudem angemerkt, dass auch andere Frauen wie die Musikerinnen der 90er-Girlgroup Tic Tac Toe oder Kitty Kat (43) eine wichtige Rolle für die Sichtbarkeit von Frauen im Rap hatten. Für viele Fans besteht jedoch die Hoffnung, dass diese kleine Geste zwischen Juju und Nura der Beginn einer anhaltenden Annäherung sein könnte – SXTN-Projekte oder nicht. Denn die Begeisterung, die eine Instagram-Story auslöst, zeigt, wie viel die beiden Rapperinnen in der Szene noch immer bewegen.

Getty Images Juju, Rapperin

Getty Images Nura beim Deutschen Fernsehpreis 2024

