Neil Patrick Harris statt Ryan Reynolds in "Deadpool"-Spiel

Ryan Reynolds (48), der seit 2016 als schlagfertiger Antiheld Deadpool begeistert, wird in einem kommenden Projekt erstmals ersetzt. Das neue Videospiel "Marvel’s Deadpool VR", das Ende 2025 für die Meta Quest erscheinen soll, wird nicht von ihm vertont. Stattdessen übernimmt Neil Patrick Harris (52), bekannt durch How I Met Your Mother, die ikonische Rolle. Er tritt damit in große Fußstapfen und gibt im Trailer bereits einen Vorgeschmack auf seine eigene Interpretation der Figur.

Mit seinem typischen Humor reagierte Ryan jedoch prompt auf die Neuigkeit. In der Inszenierung schlüpft er in die Rolle des "Doogie Howser", mit der Neil Patrick Harris einst berühmt wurde. Spannend dabei: Ryan war nicht allein. Robyn Lively (53), die in der Serie Doogies Schwarm spielte und gleichzeitig die Schwester von Ryans Ehefrau Blake Lively (37) ist, hatte überraschend einen Auftritt. Insgesamt steckt der Clip voller Anspielungen, Meta-Humor und fiktiver Neckereien zwischen den beiden Hollywood-Stars, erklärt kino.de.

Neil Patrick Harris ist längst kein Unbekannter im Marvel-Kosmos. Bereits in der Vergangenheit zeigte er in Animationsrollen und Sprechparts sein Talent für die Welt der Comics. Auch beeindruckt er durch seine Vielseitigkeit – ob als charmanter Frauenheld Barney Stinson oder als Bösewicht in den Matrix-Filmen. Erst kürzlich stand er für die Serie "Dexter: Resurrection" vor der Kamera und zeigte sich dafür in einem neuen Look. Zudem ist er seit Jahren mit Ryan befreundet, was ihrem humorvollen Schlagabtausch zusätzlichen Witz verleiht. Der "Deadpool"-Darsteller bewies mit dieser Aktion nicht nur sportlichen Humor, sondern auch die Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.

Getty Images Ein Fan verkleidet als Deadpool auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018

Getty Images Neil Patrick Harris, "How I Met Your Mother"-Star

