Rausgeworfen: Miley Cyrus verlor Filmrolle wegen Penistorte

Miley Cyrus (32) wurde durch Disney zum Star: Sie spielte fünf Jahre die Rolle der Hannah Montana und erlangte weltweite Bekanntheit. Als die Serie endete, versuchte sich die Sängerin jedoch von diesem Image zu lösen – weshalb sie einst einen wichtigen Job verlor. Wie sie im "Reclaiming"-Podcast offenbart, erlaubte sie sich einen kleinen Spaß auf der Geburtstagsfeier ihres damaligen Freundes Liam Hemsworth (35), der allerdings nicht so gut bei ihren Bossen ankam. "Ich habe meinem Freund aus Spaß eine Penistorte zum Geburtstag geschenkt – und wurde gefeuert", erzählt die "We Can't Stop"-Interpretin und fügt hinzu: "Ich war die Hauptdarstellerin in 'Hotel Transsilvanien' und sie haben mich rausgeworfen und ersetzt, weil ich einen unangemessenen, erwachsenen Witz gemacht hatte."

Statt an Miley ging die Rolle an eine Disney-Kollegin: Selena Gomez (32) verlieh der Mavis Dracula ihre Stimme. Wie die Musikerin weiter berichtet, sei der Vorfall exemplarisch für den Druck, mit dem sie als ehemaliger Disney-Star kämpfen musste. Sie fühlte sich sehr eingeschränkt und hatte den Eindruck, das Medien- und Unterhaltungsunternehmen habe sie daran gehindert, ein normales Leben außerhalb der Arbeit zu führen. "Man wird gefeuert – wegen Dingen, die für Mädchen in meinem Alter ganz normal sind: Sie gehen auf Junggesellinnenabschiede, sie besuchen Magic Mike-Shows. Aber ich war zu der Zeit eben nicht jemand, der für Kinder als geeignet galt – obwohl das alles in meinem Privatleben passierte", betont die 32-Jährige.

Es ist nicht das erste Mal, dass Miley offen über ihre Erfahrungen bei Disney spricht. Ende vergangenen Jahres gewährte sie in einem Interview mit Harper's Bazaar einen Einblick in ihre Karriere als Kinderstar und berichtete, wie es sich anfühlte, bereits in jungem Alter im Rampenlicht zu stehen. "Natürlich hat mich [das Aufwachsen im Rampenlicht] zu einem ganz anderen Erwachsenen gemacht als einige meiner Altersgenossen oder Freunde", verriet die "Flowers"-Interpretin und ergänzte: "Es war eine wirklich andere Kindheit."

Rich Polk / Freier Fotograf Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2017

Getty Images Miley Cyrus als Hannah Montana, August 2006

