Klarer Cut: Aus Sandra Sicora und Calvin Kleinen wird nichts

Seit einigen Wochen bändelten Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) miteinander an. Nun hat es sich für die Realitystars aber auch bereits wieder ausgedatet – Sandra hat einen Schlussstrich gezogen. "Die Kennenlernphase mit Calvin ist für mich abgeschlossen. Es gibt einen klaren Cut von meiner Seite aus, weil ich gerade Dinge erfahren habe, die absolut nicht in Ordnung sind, und ich distanziere mich ganz bewusst von ihm", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Sie wolle zudem, dass das Ganze nicht zu einem großen Gesprächsthema wird.

Die beiden Realitystars waren vor Kurzem miteinander in Verbindung gebracht worden, nachdem sie in der Öffentlichkeit mehr Zeit miteinander verbracht hatten. Ihre Fans hatten daraufhin spekuliert, ob es zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft geben könnte. Daraufhin stellte Sandra klar, dass sie noch kein Paar seien. "Wir sind nicht offiziell zusammen. Wir sehen uns. Wir mögen uns. Wir daten", erklärte die Ex von Tommy Pedroni (30) auf Social Media dazu. Nun sei das Thema für sie allerdings erledigt. "Für mich ist das erledigt und spielt keine Rolle mehr in meinem Leben", stellt sie klar.

Dass es in ihrer Kennenlernphase Probleme gab, deutete sich bereits in den vergangenen Tagen an. So waren Fotos aufgetaucht, die Calvin sehr vertraut mit seiner Reality-TV-Kollegin Anna Iffländer zeigten. Daraufhin hatte Sandra jeglichen Content mit Calvin gelöscht. Die beiden kennen sich bereits seit einigen Jahren aus dem Reality-TV-Kosmos. Dass sie miteinander anbändelten, überraschte – viele glaubten allerdings nicht daran, dass aus ihnen etwas Ernstes werden könnte. Vor allem, da Calvin als ewiger Casanova des Reality-TVs gilt.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Calvin Kleinen in Kroatien

