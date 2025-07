Adrian und Justyna sind Nachzügler bei "Prominent getrennt"

Adrian Loevenich und Justyna Pralina sorgen erneut für Schlagzeilen: Am 29. Juli wird das ehemalige Paar als Nachrücker in die Prominent getrennt-Villa einziehen. Dies geht aus einem Instagram-Reel hervor, das auf dem offiziellen Kanal der Show veröffentlicht wurde. Justyna und Adrian hatten sich ursprünglich bei Temptation Island kennengelernt und waren zwei Jahre zusammen, bevor ihre Beziehung das Liebes-Aus fand. Jetzt wollen sie die Gelegenheit nutzen, sich der aktuellen Situation zu stellen, wie Justyna sagt: "Vielleicht auch, um ein bisschen Einsicht zeigen zu können und natürlich, um allen zu beweisen, dass wir die Stärksten sind."

Die Sendung "Prominent getrennt" bringt Ex-Partner unter einem Dach zusammen, um sie nicht nur emotional, sondern auch in spielerischen Herausforderungen auf die Probe zu stellen. Für Justyna und Adrian könnte dies eine spannende Wendung bedeuten, die entweder alte Wunden heilt oder neue Konflikte aufwirft. In der Villa treffen sie auf andere Paare, deren Beziehungen zerbrachen – ein brisantes Setting, das ohne Zweifel für viel Drama und Unterhaltung sorgen wird. Ob die beiden tatsächlich am Ende den Titel und das Preisgeld mit nach Hause nehmen können, bleibt abzuwarten.

Rückblickend war die Beziehung der beiden von starken Gegensätzen geprägt. Während Justyna nach der Trennung betont hatte, dass unterschiedliche Lebensvorstellungen eine zentrale Rolle gespielt hätten, scheint Adrian sich intensiv um seinen beruflichen Erfolg gekümmert zu haben. Trotz der Trennung entschied sich Justyna, an dem Format teilzunehmen, was Interpretationsspielraum für mögliche zwischenmenschliche Dynamiken lässt. Bereits vor ihrer gemeinsamen Zeit war sie als Verführerin in verschiedenen Shows bekannt, während Adrian die treibende Kraft im Berufsleben zu sein schien. Es bleibt spannend, wie sich diese beiden in der komplexen Atmosphäre der Villa verhalten werden.

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, "Temptation Island"-Star

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat