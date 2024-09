Darum trennte sich Justyna Pralina von Adrian Loevenich

Justyna Pralina und Adrian Loevenich haben sich vor Kurzem getrennt. Bislang hielten sich die Temptation Island-Stars bezüglich der Trennungsgründe noch zurück. Im Bild-Interview erklärt Justyna nun aber: "Die Trennung kam am Ende vor allem von mir. Unsere Lebensauffassungen waren einfach zu unterschiedlich. Er arbeitet gerne in seinem Job, auch außerhalb der Arbeitszeit. Darauf hatte ich keine Lust." Mittlerweile ist das OnlyFans-Model sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und wohnt wieder in ihrer Heimatstadt Bremen.

Offenbar hatte Adrian andere Vorstellungen, was die Beziehung angeht. "Ich brauche jemanden, der Zeit und Interesse für mich hat. Ich will reisen und das Leben genießen und nicht als junge Mutti in so jungem Alter schon hinter dem Herd stehen", erklärt die Influencerin. Daher sieht sie auch keine Zukunft mit dem Fitnessfan: "Für mich ist das Kapitel Adrian abgeschlossen. Diesen Streitpunkt gab es ja immer wieder und ich habe einfach keine Zeit dafür."

Adrian und Justyna hatten sich im vergangenen Jahr bei "Temptation Island" kennengelernt. Damals nahm der Düsseldorfer noch mit seiner Ex Charline Grothe (28) an dem Beziehungsexperiment teil, danach trennte sich das Paar allerdings. Kurze Zeit später kam Adrian dann mit Justyna zusammen, bis vor Kurzem lebten die beiden noch in ihrer gemeinsamen Wohnung.

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich und Justyna Pralina

Instagram / justynapralina Justyna von "Temptation Island"

