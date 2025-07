"Prominent getrennt"-Justyna machte per WhatsApp Schluss

Justyna Pralina und Adrian Loevenich sind das Nachzügler-Paar bei Prominent getrennt und bringen so einigen alten Ballast mit in die Villa der Verflossenen. Denn: Die Beziehung der Temptation Island-Bekanntheiten endete vor einiger Zeit auf denkbar unschöne Weise – Justyna trennte sich offenbar ohne Vorankündigung von dem 26-Jährigen. "Ich habe einfach so mit ihm Schluss gemacht, also per WhatsApp", erklärt die Blondine abgeklärt. Adrian hingegen hatte nach dem plötzlichen Liebes-Aus etwas mehr zu knabbern, wie er zugibt: "Mir ging es absolut scheiße nach der Trennung. Mittlerweile bin ich auch wütend, weil ich mich verarscht fühle."

Doch was war eigentlich laut den beiden der Grund für die Trennung? "Der größte Streitpunkt war, dass ich zu viel gearbeitet habe. Zum Teil auch am Wochenende. Ich habe das Geld verdient und anstatt dass man dankbar ist, verpisst man sich einfach. Das finde ich nicht okay", beschreibt Adrian die Differenzen in der Beziehung verletzt. Justyna, die laut ihrer eigenen Aussage nichts von "50/50"-Ausgaben hält, erklärt, dass vor allem Adrians "unnormal langweiliger Lebensstil" zum Liebes-Aus führte. Trotz des harten Cuts ist das Kapitel Justyna für Adrian noch nicht ganz abgeschlossen: "Ich habe noch Gefühle für meine Ex. Ich will versuchen, darum zu kämpfen. Ich will Gewissheit, weil eine Aussprache nie zustande kam."

Adrian und Justynas überraschender Einzug in die Villa sorgte bei den anderen Teilnehmern für gemischte Reaktionen. Während einige überrascht waren, äußerten andere sofort ihre Abneigung. Giuliano Hediger machte deutlich: "Der ist mir unsympathisch, ich mag den nicht." Doch in der Welt der Reality-Shows sind Allianzen das A und O, weshalb die übrigen Teilnehmer keine Zeit verloren, um das Ex-Paar für sich zu gewinnen. Jennifer Iglesias (26) hatte dabei einen klaren Vorteil: "Adrian ist ein alter Kindheitsfreund von mir. Wir waren damals eine richtige Clique." Ihre Bemühungen schienen direkt Wirkung zu zeigen, denn Adrian versicherte ihr prompt seine Unterstützung.

RTL Justyna Pralina und Adrian Loevenich bei "Prominent getrennt"

RTL Justyna Pralina bei "Prominent getrennt"

RTL Adrian Loevenich bei "Prominent getrennt"