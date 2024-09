Adrian Loevenich und Justyna Pralina haben sich getrennt

Adrian Loevenich und Justyna Pralina sind kein Paar mehr. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr bei Temptation Island kennengelernt und wurden nach der Trennung von Adrian und seiner damaligen Freundin Charline Grothe (27) ein Paar. Nun verkündet der Düsseldorfer auf Instagram jedoch das Liebes-Aus. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass Justyna und ich nun getrennte Wege gehen. Es macht mich unfassbar traurig, aber das Beste war wohl nicht ausreichend", schreibt Adrian zu einem nachdenklichen Bild von sich.

Auch Justyna meldet sich in ihrer Story zu Wort. Die einstige Verführerin wirkt ziemlich aufgelöst und weint sogar in dem Video. "Wir beide gehen jetzt getrennte Wege. Ich fühle mich noch nicht in der Lage und nicht bereit dazu, darauf näher einzugehen, aber ich wollte das auf jeden Fall einmal mit euch in meiner Story teilen", erklärt die Influencerin. Sowohl Adrian als auch Justyna möchten sich erst mal nicht weiter dazu äußern.

Eigentlich sah es bei den beiden richtig rosig aus. Nach ihrer Teilnahme an "Temptation Island" ließen sie sich sogar Partnertattoos stechen und tragen die Initialen des jeweils anderen auf dem Handgelenk. Nach einigen Monaten Beziehung wollten sie auch zusammenziehen, nachdem sie zuvor eine Fernbeziehung führen mussten.

Instagram / justynapralina Justyna Pralina und Adrian Loevenich, Reality-Sternchen

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich und Justyna Pralina

