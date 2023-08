13. Hochzeitstag: So feiern Ayda Field und Robbie Williams!

Sie sind noch immer verliebt wie am ersten Tag! Die Schauspielerin Ayda Field (44) und der Sänger Robbie Williams (49) hatten sich im Jahr 2010 das Jawort gegeben, bevor vier gemeinsame Kinder ihr Liebesglück krönten. Anlässlich seines 13. Hochzeitstages teilt das Paar nun einen besonders romantischen Einblick in sein Eheglück. Und dabei wird deutlich: Ayda und Robbie sind noch immer schwer verliebt!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Ayda einen Clip, der sie mit ihrem Ehemann auf einer Wiese beim Tanzen zeigt. Während das Lied "It Had To Be You" im Hintergrund spielt, sieht man die Eheleute vor traumhafter Bergkulisse turteln. Darunter schreibt die Schauspielerin: "Es gab dich, es gab mich... und dann, eines Tages, wurden wir zu 'wir'. 13 Jahre später und... Es musstest einfach Du sein."

Vor einigen Wochen hatte die vierfache Mutter eingeräumt, dass in ihrer Ehe zu dem Musiker derzeit eine Sex-Flaute herrsche. An Intimität würde es dem Paar trotzdem nicht fehlen, wie Ayda erklärte: "Wir sind immer noch intim. Lachen ist unsere Liebessprache und sie ist stärker als je zuvor. Wir bringen einander zum Lachen, genauso wie vor 17 Jahren."

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de