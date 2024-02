Schon bald im Kino: Robbie Williams' Leben wird verfilmt!

Er ist ein absoluter Superstar! Durch die Band Take That wurde Robbie Williams (49) weltweit berühmt. Mit Songs wie "Angels" oder "Let Me Entertain You" konnte der Sänger sich auch als Solokünstler einen Namen machen. Auch privat hatte der Popstar ein bewegtes Leben – er kämpfte jahrelang gegen seine Suchtprobleme. Fans können den Werdegang des Musikers schon bald auf der großen Leinwand bewundern. Robbies Leben soll verfilmt werden!

Wie Deadline berichtet, soll Paramount Pictures die nordamerikanischen Kinorechte für das Biopic namens "Better Man" für mehr als 23 Millionen Euro erworben haben. Es handle sich um den größten nordamerikanischen Deal für einen Independent-Film seit Jahren. Der Film soll Robbies Leben in Form eines Musicals darstellen. Fans müssen sich offenbar nicht mehr allzu lange gedulden. Der Film wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

In seiner Doku-Serie "Robbie Williams: Raw" gab der "Feel"-Interpret bereits einige Einblicke in sein Leben. Unter anderem sprach Robbie über sein früheres Alkoholproblem. "Ich habe buchstäblich eine Flasche Wodka pro Abend getrunken, bevor ich zu den Proben ging", verriet er in der Dokumentation.

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Getty Images Robbie Williams auf einer Veranstaltung, 2022

