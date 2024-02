"Zufrieden und dankbar": Robbie Williams wird 50 Jahre alt!

Er wertschätzt, was er hat! Robbie Williams (50) erlangte mit der Gruppe Take That internationale Berühmtheit. 1995 verließ er die Band jedoch und startete als Solo-Künstler durch. Mit Songs wie "Angels" und "She's The One" sang er sich in die Herzen seiner Fans und mauserte sich zum gefeierten Musikstar. Doch der Ruhm brachte auch Schattenseiten mit sich: Der Sänger rutschte in eine schwere Alkoholabhängigkeit. Heute ist ein ganz besonderer Tag: Robbie feiert seinen 50. Geburtstag!

Anlässlich seines Ehrentages lässt der Musiker sein Leben ein Stück weit Revue passieren. Auf Instagram postet er einen langen und emotionalen Text, in dem er sich vor allem dankbar für alles zeigt, was er bisher erleben durfte. "Ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar. Für mich ist es sehr schwer, sich über 'meinen besonderen Tag' zu freuen, weil das Leben so nett zu mir war. Und um ehrlich zu sein, ist jeder Tag, den ich erlebe, auf seine Art und Weise verdammt episch", schwärmt Robbie.

Auch seine Fans lassen es sich natürlich nicht nehmen, dem Briten ihre Glückwünsche zu übermitteln. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare. "Herzlichen Glückwunsch, mein Idol. Der hübscheste Mann auf Erden. Deine Musik bedeutet mir alles", schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein weiterer Nutzer kommentiert: "Alles Gute zum 50. Geburtstag, Robbie. Ich hoffe, du wirst so sehr verwöhnt, wie du es verdienst."

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de