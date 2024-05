Nach Demenzdiagnose: Jay Leno mit Frau auf dem Red Carpet

Jay Leno (74) und seine Frau Mavis Nicholson Leno lassen sich ihre Sorgen in der Öffentlichkeit nicht anmerken. Der US-amerikanische TV-Moderator und seine an Demenz erkrankte Gattin besuchten am 30. April die Premiere des Netflix-Films "Unfrosted" in Los Angeles. Auf dem roten Teppich posierte das Ehepaar total locker und fröhlich für die Fotografen. Sowohl Jay als auch Mavis strahlten bis über beide Ohren und formten das Peace-Zeichen mit ihren Fingern. Für das Event wählte die 77-Jährige ein farbenfrohes Outfit: Zu einer gemusterten Bluse kombinierte sie einen ebenso gefleckten Schal. Der Comedian erschien hingegen in einem simplen Anzug.

Mitte April machte der Anwalt der Familie bereits deutlich, dass Mavis an "fortgeschrittener Demenz" leidet. Aus Gerichtsunterlagen, die unter anderem E! News vorliegen, geht hervor, dass sie ihren langjährigen Ehemann Jay manchmal nicht mehr erkenne und beispielsweise ihr eigenes Geburtsdatum nicht mehr wisse. Zudem heißt es in den Dokumenten: "Sie ist sehr desorientiert."

Aus diesem Grund beantragte Jay Anfang des Jahres die Vormundschaft für Mavis. Laut einem Bericht von People gab die zuständige Richterin diesem Antrag statt. Der Anwalt der 77-Jährigen machte zudem deutlich, dass auch er mit der Vormundschaft "einverstanden" sei und betonte, dass Mavis "von ihrem Mann, Herrn Leno, hervorragend betreut wird".

Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024 bei der Premiere von "Unfrosted"

Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024 in Los Angeles

