15 Jahre Ehe: Robbie Williams und Ayda heiraten noch einmal

Robbie Williams (49) und Ayda Field (44) erneuern ihr Eheversprechen. Nach seinem turbulenten Start in das Showbusiness konnte der einstige Take That-Sänger erst dank der Beziehung mit seiner Ayda ankommen. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern von vier Kindern. Mittlerweile sind die beiden seit 14 Jahren schwer verliebt und auch heute noch unzertrennlich. Jetzt wollen Robbie und Ayda erneut vor den Altar treten.

2025 feiern Robbie und Ayda ihren 15. Hochzeitstag und den möchten sie ganz besonders zelebrieren: Es soll eine zweite Hochzeit geben. Entscheidend für die Feier sei ihre Mama Gwen und der mittlerweile 18-jährige Hund Poupette. Denn beide standen der US-Amerikanerin bei der ersten Heirat bei. "Ich denke, wenn es meiner Mutter gut geht und Poupette noch ein Jahr durchhält, werden wir den 15. Jahrestag mit einer Erneuerung des Eheversprechens feiern. Es gibt viele Leute und Verwandte, die am Leben bleiben müssen, aber ja, wir werden es tun!", freut sie sich im Interview mit Hello!.

Der Plan, den Bund der Ehe erneut zu schließen, besteht bei dem Musiker und der Schauspielerin aber schon länger. Ursprünglich planten sie wohl schon ihren zehnten Hochzeitstag im Jahr 2020 mit einer Zeremonie zu feiern. Doch dazu sollte es nicht kommen – die weltweite Gesundheitskrise machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Ayda Field und Robbie Williams, Eheleute

Robbie Williams und Ayda Field Williams

Sänger Robbie Williams mit Ehefrau Ayda Field

