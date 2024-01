Große Sorge: Ayda Field wurde erneut in Klinik gebracht!

Große Sorge um Ayda Field (44)! Vor einigen Tagen war die Schauspielerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nur kurze Zeit darauf hatte man die Ehefrau von Robbie Williams (49) jedoch wieder entlassen. Eigentlich befand sich die vierfache Mutter auf dem Weg der Besserung. Doch nun meldet sich die US-Amerikanerin mit schlechten Nachrichten im Netz. Ayda musste wieder ins Krankenhaus gebracht werden!

In ihrer Instagram-Story teilt Ayda ein Bild, dass sie im Krankenhaus zeigt. Die "Making It Legal"-Darstellerin liegt auf einer Liege, während an ihrem Körper mehrere Kabel befestigt sind. Laut der 44-Jährigen untersuchten die Ärzte ihre Herzfunktion – konnten jedoch nichts Schlimmes feststellen. Welche Beschwerden sie genau hatte, die sie erneut in die Notaufnahme brachten, verriet Ayda jedoch nicht.

Auch bei ihrem ersten Klinikaufenthalt hatte die ehemalige "The X Factor UK"-Jurorin ein Foto von sich im Behandlungszimmer in ihrer Instagram-Story gepostet. "Nach einem perfekten Abend ein nicht ganz so perfektes Ende. Jetzt bin ich zurück und ruhe mich aus, danke an meinen wunderbaren Ehemann Robbie, der an meiner Seite war", hatte sie dazu geschrieben.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field im Krankenhaus, 2024

Getty Images Ayda Field im November 2021 in London

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field im Januar 2024

