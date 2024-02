Krasse Veränderung: Robbie Williams zeigt Gewichtsverlust!

Er hat sich wieder verändert! Robbie Williams (49) steht schon seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit und ist als Mitglied der Boyband Take That zum Frauenschwarm geworden. Der Musiker ist bekannt dafür, offen mit seinem Körper umzugehen, egal ob er gerade etwas mehr oder weniger auf den Rippen hat. Durch eine Diät hatte er zuletzt ziemlich abgenommen. Jetzt zeigt Robbie seinen neuen Body in Unterwäschebildern!

In einer Kampagne für die Fitnessmarke seiner Frau Ayda Field (44) präsentiert der "Angels"-Sänger seinen durchtrainierten Körper auf Instagram. Auf den Fotos trägt er nur eine schwarze Unterhose und weiße Socken, während er mit aufblasbaren Tieren am Pool posiert. Robbie muss in letzter Zeit im Gym einen Zahn zugelegt haben, denn die Bilder zeigen ein Sixpack und muskulöse Beine.

Den Fans gefällt's! Die Kommentare des Posts zeigen, wie gut Robbies Transformation ankommt: "Wow, der Robster ist zurück und stärker denn je!", schreibt eine Userin. Auch die alberne Aufmachung der Fotos sorgt für Begeisterung bei einem Fan: "Ich liebe euch zwei. Ihr seid als Paar so witzig!" Ayda und Robbie machen sich gerne mal einen Spaß: Vor Kurzem teilte die Schauspielerin ein pikantes Bild, auf dem der Sänger nackt schlief.

Getty Images Robbie Williams in Hamburg im November 2022

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Mai 2023

Instagram / aydafieldswilliams Robbie Williams im August 2023

