Robbie Williams total verlegen wegen Geburtstagsständchen!

Damit hat er anscheinend nicht gerechnet! Robbie Williams (50) wird heute stolze 50 Jahre alt und seinen Geburtstag verbringt er in einem winterlichen Skiurlaub im engsten Kreis seiner Familie und Freunde. Anlässlich seines Ehrentages ist der Sänger dieses Mal jedoch nicht derjenige, der ein Lied zum Besten gibt: Robbie ist peinlich berührt vom Geburtstagsständchen seiner Ehefrau Ayda (44) und seinen Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Schauspielerin nämlich ein lustiges Video von der Gesangseinlage. Diese scheint den Weltstar ziemlich in Verlegenheit zu bringen, während er vor einem Kuchen sitzt und schüchtern auf den Boden schaut. Im Hintergrund des Clips läuft Stevie Wonders (73) "Happy Birthday", zu dem die Anwesenden laut mitträllern. "Es ist ihm total peinlich, wenn das ganze Restaurant singt, aber wir finden es alle sehr lustig!", schreibt Ayda dazu.

Auch die Fans lieben den Anblick des schüchternen Geburtstagskindes. "Haha, der arme Rob verkriecht sich in seiner Jacke!", lacht ein Nutzer, und ein weiterer kichert: "Ich liebe es! Ich bin mir sicher, es war ihm so peinlich! Alles Liebe!" Zudem folgen in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche, die Robbie an seinem ganz besonderen Tag feiern.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field mit Robbie Williams, Februar 2024

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

