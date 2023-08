Nach Krebskampf: Promi-Friseur John Barrett ist verstorben

Die Promiwelt trauert um John Barrett. Er war derjenige, dem die Stars vertrauten, wenn es um ihr geliebtes Haar ging. In seinem Beruf als Promi-Friseur konnte er auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. So zählte er große Namen wie Beyoncé (41), Reese Witherspoon (47) und sogar Prinzessin Diana (✝36) zu seiner Kundschaft. Über zwei Jahrzehnte lang führte er seinen traditionsreichen Haarstyling-Salon. Jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Der beliebte Friseur ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

"John erleuchtete jeden Raum, den er betrat mit seinem Charme, seinem Witz und seiner Offenheit", schreibt sein Salon-Team in einer emotionalen Erklärung auf Instagram und fügt dem hinzu: "Sein übermenschliches Talent war seine Fähigkeit, jedem, der auf seinem Stuhl saß, das Gefühl zu geben, der schönste Mensch der Welt zu sein." Wie Page Six berichtet, sei sein Tod laut einer engen Vertrauten auf seinen Kampf gegen den Blutkrebs zurückzuführen. "John – wir werden dich immer vermissen, dich lieben und in deiner Ehre und Erinnerung weitermachen", heißt es zuletzt in dem Statement.

Der gebürtige Ire war in London aufgewachsen, bis er dann in den 1980er-Jahren nach Los Angeles zog und dort seine ersten Kontakte zu der A-Listen-Prominenz aufbaute. Einige Jahre später zog er an die amerikanische Ostküste, nach New York City. Im berühmten Big Apple eröffnete er schließlich im Jahr 1996 auch seinen ersten Salon.

