Fans entsetzt von "Are You The One"-VIP-Marvins Sex-Frust!

Die Zuschauer können es nicht fassen! In den ersten beiden Folgen der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ging es schon ziemlich heiß her: Nachdem einige Kandidaten miteinander im Pool geknutscht hatten, kam es zum ersten Handjob bei Paulina Pilch und Paco Herb. Auch Marvin Kleinen erhoffte sich, Christina Shakira (25) im Boom-Boom-Room näherzukommen – doch daraus wurde nichts. Doch die Fans sind von Marvins Reaktion einfach nur geschockt!

"Oh mein Gott, wie kann sie nur?! Dieser Junge hat wohl einen Schatten", kommentiert eine entsetzte Leserin den Promiflash-Beitrag im Netz. Und damit ist sie nicht alleine: "Maximal unangenehm, der Typ." Ein weiterer User ist der Meinung: "Er will halt Calvin (31) 2.0 sein. Beide unangenehm und unreif." Neben diesen finden sich noch zahlreiche weitere Kommentare dieser Art.

In der Show war Marvin da allerdings anderer Meinung als die Zuschauer. Nachdem er und Shakira die Privatesuite verlassen hatten, machte er seinem Ärger bei Danilo Cristilli (26) Luft. "Die macht mir einen auf: 'Komm, lass dort schlafen' und danach hat die einfach gemeint: 'Ich will schlafen, ich will schlafen.' Dann lass doch in den anderen Raum schlafen gehen", regte er sich auf.

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina "Shakira" Rusch, Realitystar

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Shakira im Januar 2023

Anzeige

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de