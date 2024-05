Dieses "The Masked Singer"-Aus schockiert die Zuschauer

Für Elgonia ist das Versteckspiel vorbei! Bei The Masked Singer ging es am Samstag um den Einzug ins große Finale. Nicht gereicht hat es an dem Abend für Elgonia – sie musste ihre Maske abnehmen. In dem hübschen Kostüm steckte keine Geringere als No Angels-Mitglied Nadja Benaissa (42)! Dass für sie bereits im Halbfinale Schluss war, ist für viele Zuschauer unverständlich. "Finde ich echt schade, dass die, die singen können, rausfliegen und die nicht singen können, kommen ins Finale, nur weil ihre Kostüme süß sind", beschwert sich nur einer von vielen Usern auf Instagram.

"So schade... Sie war meine Favoritin – und nein, nicht (nur) wegen ihrer Stimme, sondern wegen des außergewöhnlich schönen Kostüms. Zudem fand ich ihre Auftritte bemerkenswert schön" oder auch "So unverdient rausgeflogen und nicht nachvollziehbar. Sie hätte gewinnen müssen. Sie war die beste Stimme der Staffel", schließen sich noch weitere Zuschauer an. Einige Nutzer verteidigen die Abstimmung aber – immerhin gehe es bei der Sendung nicht nur allein um den Gesang, sondern die gesamte Performance und die Darstellung der Maske.

Am Samstag fiel aber nicht nur eine Maske. Unter dem Mysterium steckte im Halbfinale Ireen Sheer (75)! Das freute wiederum die "The Masked Singer"-Fans. "Eine Ehre, dass sie dabei war", "War direkt beim ersten Ton klar. Einfach eine großartige Musikerin und ein toller Mensch" und "Ein riesiges Kompliment an diese tolle Frau, die trotz Rücktritt vom Gesang extra noch einmal für 'The Masked Singer' zurück auf die Bühne gekommen ist", staunen die Zuschauer auf Instagram.

ProSieben / Willi Weber Nadja Benaissa und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Ireen Sheer bei "The Masked Singer"

