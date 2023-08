"Are You The One"-VIP-Marvin sauer: Shakira will keinen Sex

Da ist aber jemand frustriert! Am Donnerstag startete die erste Folge der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love. Neben Paco Herb und Paulina Pilch, die sich bereits in der ersten Nacht ziemlich nah kamen, ist auch Marvin Kleinen mit von der Partie. Der scheint sein Auge aktuell auf Christina Rusch (25) – besser bekannt als Christina Shakira – geworfen zu haben. Doch nach der ersten Nacht scheint Marvin ziemlich sauer auf Shakira zu sein!

Nachdem die beiden am ersten Abend auf Tuchfühlung gegangen waren, verbrachten sie die Nacht im Boom-Boom-Room. Doch anders als erwartet, kam es dort nicht zum Sex. "Die macht mir einen auf: 'Komm, lass dort schlafen' und danach hat die einfach gemeint: 'Ich will schlafen, ich will schlafen.' Dann lass doch in den anderen Raum schlafen gehen", regt Marvin sich bei Danilo Cristilli (26) auf. Shakira sieht das allerdings ein bisschen anders: "Können wir die erste Nacht vielleicht ein bisschen chillen, so bisschen rummachen? Muss ich dir jetzt wirklich direkt in der ersten Nacht gönnen?", fragt sie sich im Einzelinterview.

Calvin Kleinen (31) ist in der Situation ganz bei seinem Bruder! "Oh mein Gott! Ja, ehrlich", reagiert er bei YouTube auf die Worte des 28-Jährigen. "Wenn du in den Boom-Boom-Room gehen willst, dann denkt der [da läuft was], das ist doch klar!", findet der Temptation Island-Star.

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / christinashakira Christina "Shakira" Rusch, Realitystar

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, September 2022

