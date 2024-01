Möchte Peter Kujan mit seiner neuen Freundin ins Reality-TV?

Können sie sich das vorstellen? Die Fans von Peter Kujan hatten die Trash-TV-Bekanntheit zuletzt bei der Reality-Staffel von Are You The One? gesehen. Dort suchte er vergeblich nach der Liebe, musste die Villa aber, noch bevor er sein Perfect Match finden konnte, verlassen. Abseits der Kameras hat es bei dem Fitness-Influencer aber nun doch gefunkt und er ist wieder in festen Händen. Wird man Peter also zukünftig mit seiner besseren Hälfte in Reality-Formaten sehen? Promiflash hat mehr erfahren!

An einem Dating-Format möchte der einstige Germany Shore-Kandidat nicht mehr teilnehmen, erklärte er zuvor. Doch wie sieht es mit einer Pärchen-Show aus? Gegenüber Promiflash verrät Peter, dass er und seine Freundin sich das durchaus vorstellen können. "Ich denke, es wäre sehr interessant, da wir schon beide ein wenig eifersüchtig sind und genau wissen, was den anderen wütend macht", gibt der Ex von Walentina Doronina (23) zu. Er fügt hinzu, dass es also "in Richtung Temptation Island" gehen sollte.

Neben der Eifersucht haben die beiden Turteltauben auch noch weitere Gemeinsamkeiten. "Wir denken beide zum Glück gleich: Wir wissen nicht, was morgen alles geschehen kann. Dann leben wir nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt und genießen unser Leben in vollen Zügen", schwärmt Peter gegenüber Promiflash.

Promiflash Peter Kujan mit seiner Freundin

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

