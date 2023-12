"Are You The One?"-Darya und Fabio zeigen sich ganz verliebt

Sie schweben auf Wolke sieben! Darya Strelnikova und Fabio Knez nahmen dieses Jahr an der Dating-Show Are You The One – Reality Stars in Love teil. Die Münchnerin und der Staubsaugervertreter verstanden sich bereits während der Show blendend. Und obwohl die beiden kein Perfect Match waren, fanden sie nach dem Format zueinander. Nun lassen Darya und Fabio die Fans an ihrem Liebesglück teilhaben!

Auf Instagram teilt Darya einen süßen Schnappschuss eines Fotoshootings. Auf dem Bild ist das Model in einem weißen Kleid zu sehen, wie sie dezent in die Kamera lächelt. Ihr Liebster hält die Blondine zärtlich in den Armen und trägt dabei einen schicken beigen Anzug. "Dich zu finden, war wie nach Hause kommen", lautet die niedliche Bildunterschrift der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Die Influencerin postete in den vergangenen Wochen bereits einige Bilder von sich und Fabio. "Das Schönste daran ist, dass ich nicht einmal gesucht habe, als ich dich fand", kommentierte sie ein anderes Pärchenbild.

Die Fans zeigen sich begeistert von dem jungen Glück. "Ich habe so gehofft, dass ihr zwei zueinanderfindet. Ihr seid so ein wundervolles Paar", kommentiert eine begeisterte Userin. "Ich packe einfach nicht, wie perfekt dieses Match zwischen euch ist", freut sich eine andere Nutzerin.

Instagram / darya Fabio Knez und Daria Strelnikova

Instagram / darya Fabio Knez und Daria Strelnikova

Getty Images Darya Strelnikova, Model

