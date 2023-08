Handjob bei "Are You The One"-VIP: Diese Stars werden intim

Schon in der ersten Folge geht es rund! Am Donnerstag startete die dritte Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love bei RTL+. Neben einigen Temptation Island-Stars wie Alicia Costa Pinhero und Sandra Sicora (31) wagt auch der Make Love, Fake Love-Teilnehmer Fabio Knez das große Abenteuer. Schon in der ersten Doppelfolge geht es zwischen den Realitystars heiß her – Paco Herb und Paulina Pilch kommen sich besonders nah!

Bereits im Pool knutschen die beiden ordentlich und schicken sich erotische Signale. Diese Intimität setzen die zwei TV-Bekanntheiten auch im Bett fort. Während die restlichen Kandidaten schlafen, fummeln die zwei, was das Zeug hält. Dabei sind eindeutige Bewegungen unter der Bettdecke zu erkennen: Paulina gibt Paco einen Handjob. Damit prahlt der Blondschopf am nächsten Morgen bei Emanuell (30), Peter und Danilo (26) – bei Letzterem kommt das allerdings gar nicht gut an: "Fürs Spiel kann sie mein Perfect Match sein, im Privaten hätte ich sie nicht mal mehr mit meinem Arsch angeguckt."

Doch nicht nur der Italiener ist eher negativ auf die Ex on the Beach-Bekanntheit zu sprechen – auch die Zuschauer haben eine klare Meinung zu Paulina: "Die ist einfach zu unreif! Sie sagt, sie wolle den Mann fürs Leben, kein Techtelmechtel! Und was macht sie?", kommentiert ein User ein Posting des offiziellen "Are You The One"-Instagram-Accounts.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Realitystar

