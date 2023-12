Vor dem Dschungel: Mike Heiter und Kim hatten bereits Sex!

Sie kennen sich bereits! Der Cast für das Dschungelcamp 2024 ist endlich bekannt. Mit von der Partie sind unter anderem die Influencer Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Die beiden hatten schon in einer anderen Fernsehshow das Vergnügen miteinander. Bei der diesjährigen Are You The One?-Staffel bändelten die beiden Realitystars miteinander an. Kim und Mike kamen sich dabei sogar ziemlich nah!

In dem "Are You The One?" knisterte es bei den beiden von Anfang an. Ein Perfect Match waren die beiden allerdings nicht. Doch so ganz los voneinander kamen die beiden nicht und näherten sich trotz zahlreicher Auseinandersetzungen immer wieder an. Im Boom Boom Room kam es dann zum Höhepunkt: Sie hatten Sex miteinander! Nach der Kuppelshow lernten sich Kim und der Ex von Elena Miras (31) weiter kennen – für eine Beziehung reichte es jedoch nicht.

Im australischen Busch treffen die beiden erneut aufeinander. Ob sie sich am Lagerfeuer näher kommen oder es eher Zoff geben wird? In der "Are You The One?"-Villa eskalierte es zwischen den Singles des Öfteren. "Wir haben vielleicht das gleiche Sternzeichen, Stier und Stier. Aber ich bin Aszendent Zwilling und du bist Aszendent Hund", hatte die Beauty dem ehemaligen Love Island-Kandidat unter anderem vorgeworfen.

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Anzeige

RTL II Mike Heiter bei "Love Island" 2023

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Oktober 2023

Anzeige



