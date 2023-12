Fernbeziehung: Cecilia Asoro macht ihre neue Liebe offiziell

Cecilia Asoro startet voller Liebe ins neue Jahr! Die Influencerin hatte in mehreren TV-Formaten nach der großen Liebe gesucht. Sie nahm bereits beim Bachelor, bei Bachelor in Paradise und bei Are You The One – Reality Stars in Love teil. Doch die einstige Dschungelcamperin verließ die Shows als Single. Jetzt hat sich das Blatt für sie gewendet: Cecilia macht ihre neue Beziehung offiziell!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. "Wir haben uns schon einmal getroffen, aber es war der falsche Zeitpunkt", beginnt sie ihr Statement. "Zwei verschiedene Sprachen, 2.153 Kilometer voneinander entfernt, haben uns anfangs alles schwer gemacht, aber heute ist es so leicht, weil meine Liebe zu dir stärker ist als je zuvor", schwärmt Cecilia. Der Mann an ihrer Seite ist Evgeni Ylänne und kommt aus Finnland.

Luigi Birofio (24) freut sich für seine Freundin. Die beiden hatten sich im Dschungelcamp kennengelernt – seitdem verbindet sie eine enge Freundschaft. Denn die Reality-TV-Stars werden die kommende Staffel von Prominent getrennt als Experten kommentieren.

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Instagram / ceciliaasoro Evgeni Ylänne und Cecilia Asoro

RTL / Stefan Gregorowius Cecilia Asoro bei den "RTL Wasserspielen"

