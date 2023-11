Marvin bereut heute den "Are You The One?"-Flirt mit Shakira

Bei Are You The One – Reality Stars in Love hat es zwischen Marvin Kleinen und Christina Rusch (25) alias Shakira ganz schön geknallt! Bereits in der ersten Folge tauschten die Reality-TV-Persönlichkeiten Zärtlichkeiten aus, doch auch die Tränen flossen schnell. Es schien, die beiden können nicht mit und nicht ohneeinander. Jetzt, nach dem Ende der Show, spricht der kleine Bruder von Calvin Kleinen (31) mit Promiflash über die Höhen und Tiefen der gemeinsamen Zeit – bereut Marvin etwa die Romanze mit Shakira?

Im Interview mit Promiflash verrät er: "Hätte ich vorher gewusst, was da noch alles abging, dann hätte ich auch drinnen schon anders gehandelt." Marvin bereue es, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben und immer wieder auf Shakira eingegangen zu sein, wenn sie weinte. "Dabei hat sie selbst eigentlich viel schlimmer als ich agiert", stellt er fest. Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin auch mit anderen Kandidaten flirtete, war ihm ein Dorn im Auge, das Ausmaß sei ihm in der Show jedoch nicht klar gewesen.

Was hätte der Swipe, Match, Love?-Teilnehmer denn nun anders machen wollen? "Ich hätte früher einen Schlussstrich gezogen und gesagt, hey, das geht so nicht", erklärt Marvin. Statt des Flirts mit Shakira hätte er sich lieber auf jemanden konzentriert, der das Kennenlernen so ernst nimmt wie er – etwa Jennifer Degenhart? Die beiden bestätigten bei der Reunion der Datingshow endlich öffentlich, dass sie ein Paar sind.

