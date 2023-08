Nach Sonny-Trennung: Marcel Scorpion hat eine neue Freundin!

Marcel Scorpion hat sein Herz neu verschenkt! Der YouTuber und die Influencerin Sonny Loops waren rund sechs Jahre ein Paar gewesen. Dann im Januar dieses Jahres der Schock: Die Netzbekanntheiten verkündeten ihre Trennung. Sonny ist mittlerweile wieder verliebt und zeigt ihr Glück nur allzu gerne auf Social Media. Doch bei ihrem Ex läuft es auch richtig rund: Marcel ist ebenfalls wieder vergeben!

Das bestätigt er mit einem Posting auf Instagram. Zwei Bilder zeigen Marcel mit seiner neuen Partnerin. Auf einem Pic schmachtet sie ihn an – auf dem anderen zeigen die Turteltauben ein Peace-Zeichen in die Kamera. "Nach sieben ehrenlosen Monaten bin ich wieder unter der Haube. Ich habe das Thema Frauen und Dating dieses Jahr wirklich aufs Maximum ausgereizt, um mich nach der langen Beziehung einfach mal auszuleben und zu schauen, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Und, was soll ich sagen: Ich habe meine absolute Traumfrau gefunden", schreibt der Influencer dazu.

Ein paar Monate scheint er also sein Singleleben total genossen zu haben – bis die unbekannte Lady in sein Leben trat. Sonny gönnt ihrem Ex das Liebesglück: "Wünsche euch nur das Beste!", kommentiert sie unter der Bilderreihe. Die Fans feiern es: "So muss das sein, Respekt."

