Wie süß! Sonny Loops teilt Knutschbilder mit Jamie Birrell

Diese beiden sind total verliebt! Sonny Loops ist eine bekannte Influencerin. Doch nicht nur in Sachen Karriere ist die Blondine erfolgreich: Seit Februar ist sie außerdem glücklich an den Schauspieler Jamie Birrell vergeben. Bekannt wurde er durch seine Rolle "George" in der Serie und dem Film Krass Klassenfahrt. Jetzt teilten Sonny und Jamie zuckersüße Pärchenfotos im Netz und entzückten damit ihre Fans!

Auf den Instagram-Bildern liegen die Turteltäubchen gemeinsam auf einem Feld und halten sich dabei in den Armen. Auf einem der beiden Schnappschüsse geben sie sich einen Schmatzer. "Meine Person", steht unter den Bildern. Die Fans freuen sich für die beiden: "Das ist so schön." Ein weiterer Follower schreibt: "Du siehst so glücklich aus, Sonny."

Erst im Januar teilte Sonny nach sechs gemeinsamen Jahren die Trennung von ihrem Ex-Freund Marcel Scorpion im Netz. Viele Fans waren sich daraufhin sicher, dass Marcel wütend über die neue Beziehung seiner Verflossenen sei. Doch er stellte bereits klar: "Nur Support für die beiden. Ich will nichts von mir in den Kommentaren lesen, damit tut ihr mir keinen Gefallen."

Instagram / sonnyloops Sonny Loops mit ihrem neuen Freund Jamie Birrell

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell kuscheln

Instagram / sonnyloops Marcel Scorpion und Sonny Loops, YouTuber

