Das sagt Marcel Scorpion zur neuen Liebe von Ex Sonny Loops

Was hält Marcel Scorpion von der neuen Beziehung seiner Ex Sonny Loops? Nach sechs gemeinsamen Jahren verkündeten die YouTube-Stars im Januar, dass sie getrennte Wege gehen. Dabei betonten beide jedoch, dass sie keinerlei Drama liefern wollen. Inzwischen hat die Blondine mit Jamie Birrell sogar schon einen neuen Partner an ihrer Seite, wie sie im Netz bekannt gab. Jetzt äußerte sich Marcel zur neuen Beziehung seiner Ex!

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige den Pärchen-Post von Sonny und Jamie und betonte: "Nur Support für die beiden. Ich will nichts von mir in den Kommentaren lesen, damit tut ihr mir keinen Gefallen." Stattdessen wünsche er den frisch Verliebten "alles erdenklich Gute". Außerdem komme das Paar-Outing für ihn auch nicht überraschend. "Ich wusste ja schon, dass Sonny eine neue Beziehung hat, weil wir super transparent sind und kommunikativ. Ich wusst es die ganze Zeit. Ich glaube, seit Mitte Januar, wo sich das ein bisschen angebahnt hat", berichtete Marcel.

Für Kommentare, dass Sonnys Beziehungsverkündung gegenüber Marcel respektlos sei, hat er kein Verständnis. "Zu sehen, dass sie jemanden hat, der sie erfüllt und glücklich macht – das ist das Beste, was mir hätte passieren können für sie", versicherte er. Zudem stellte er klar: "Bei ihr als auch bei mir hat das erst nach der Beziehung angefangen, Leute zu daten."

Anzeige

Instagram / sonnyloops Sonny Loops mit ihrem neuen Freund Jamie Birrell

Anzeige

Instagram / marcel Marcel Scorpion und Sonny Loops

Anzeige

Instagram / marcel Marcel Scorpion und Sonny Loops, YouTube-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de