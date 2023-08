Der Nachrichtensprecher Don Browne verstirbt mit 80 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Fernsehwelt! Don Browne kann eine beeindrucke Karriere vorweisen: Sein Berufsweg begann bei CBS News, bevor er 1979 zu NBC wechselte und dort mehr als 30 Jahre arbeitete. Später wurde Don zudem geschäftsführender Nachrichtendirektor der "Today Show". 2005 übernahm er außerdem die Leitung des Fernsehsenders Telemundo – eine Position, die er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 innehatte. Doch nun machen erschütternde Nachrichten die Runde: Don ist gestorben.

Das berichtet nun unter anderem Deadline. Der ehemalige Nachrichtensprecher verstarb am 30. August an den Folgen eines Gehirntumors. Don wurde 80 Jahre alt. Die TV-Bekanntheit war mit Maria Browne verheiratet, die 2001 an Krebs starb. Er hinterlässt seine Söhne Christopher und Ryan Browne und ihre jeweiligen Familien.

Auf X meldete sich NBCUniversal Telemundo Enterprise bereits zu Wort und zollte Don seinen Tribut. "Wir ehren das Vermächtnis unseres ehemaligen Präsidenten Don Browne, dessen Führung und Vision sich für spanischsprachige Medien und Hispanics bei Telemundo und in der gesamten Branche einzusetzen", heißt es in dem Post. Auch die Fans sind von Dons Ableben erschüttert: "Don Browne, ehemaliger Präsident von Telemundo, war der beste Präsident aller Zeiten. Ruhe in Frieden."

Anzeige

Getty Images Don Browne im Mai 2007

Anzeige

Getty Images Pharrell Williams mit Soledad O'Brien und Don Browne

Anzeige

Getty Images Don Browne im Oktober 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de