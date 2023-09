"Margaritaville"-Sänger Jimmy Buffett stirbt mit 76 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Jimmy Buffett hatte seine Karriere in den 1960ern begonnen. Ab da dauerte es nicht lange und der Sänger gewann viele Anhänger. Mit seinem wohl größten Hit "Margaritaville" war dem US-Amerikaner im Jahr 1977 schließlich der große Durchbruch gelungen. In Hollywood erfreute er sich großer Beliebtheit – und war auf dem roten Teppich ein gern gesehenes Gesicht. Nun ist Jimmy jedoch gestorben.

Auf X, ehemals Twitter, gab die Familie des Countrysängers sein Ableben bekannt. Demnach verstarb Jimmy am 1. September im Kreise seiner Liebsten. "Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen vermisst werden", heißt es in dem Statement. Warum genau er aus dem Leben schied, geht aus der Erklärung nicht hervor. Jimmy wurde 76 Jahre alt.

Bis zu seinem Tod lief es für Jimmy beruflich stets gut. Doch auch privat hätte er wohl kaum glücklicher sein können. Seit 1977 war er mit seiner Frau Jane Slagsvol verheiratet. Die beiden bekamen drei Kinder – die Töchter Savannah und Sarah sowie Adoptivsohn Cameron.

Getty Images Jimmy Buffett im Juni 2015

Getty Images Matthew McConaughey und Jimmy Buffett im März 2019

Getty Images Jimmy Buffett und seine Frau Jane Slagsvol

