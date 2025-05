Rucksack-Touris: Angela Merkel und ihr Mann genießen Urlaub

Angela Merkel (70) lässt ein wenig die Seele baumeln – und wo kann man das besser als auf der traumhaften italienischen Insel Capri? Dort gönnt sich die Ex-Bundeskanzlerin aktuell zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer (76) eine wohlverdiente Auszeit. In Italien durfte ein Teller leckerer Pasta natürlich nicht fehlen – den gönnten sich Angela und Joachim in dem Restaurant Capri Rooftop. Die Restaurantmitarbeiter berichteten, dass das Ehepaar bestens gelaunt war. Viel Sonnenschein tankte die Politikerin augenscheinlich auch – auf einem Foto, das Bild vorliegt, hat Angela sogar richtig rote Bäckchen.

Doch ein paar Aktivitäten standen für Angela und ihren Gatten auch auf dem Programm: So wurden sie beispielsweise auf den weiten Promenaden der legendären Gärten des Augustus gesichtet – mit Sonnenmütze und Brustbeutel bepackt gaben sie sich wie typische Touristen. Von dort aus führte ihr Weg weiter zur berühmten Via Krupp, einem historischen Serpentinenpfad, der sich spektakulär die Klippen hinabschlängelt. Danach legte das Paar am Aussichtspunkt Belvedere di Tragara ein Päuschen ein. Der entspannte Urlaub auf Capri ist für Angela tatsächlich eine Premiere. "Ich bin in der ganzen Welt gewesen, aber das erste Mal auf Capri", erklärte die 70-Jährige wohl freudig zu Mitarbeitern des Pasta-Restaurants, wie das Blatt berichtet.

Angela und Joachim lernten sich im Jahr 1984 an der Akademie der Wissenschaften der DDR kennen. Im Jahr 1998 gaben sich die beiden das Jawort. Gemeinsame Kinder haben sie nicht. Der erfolgreiche Quantenchemiker brachte jedoch zwei Söhne mit in die Ehe, mit denen sich Angela gut verstehen soll. Während ihrer politischen Laufbahn sprach die ehemalige Bundeskanzlerin nur selten über ihren Mann. Laut ihr sei er "ein prima Kerl", der die Dinge mit Ruhe und Gelassenheit angeht. Die beiden gelten als eingespieltes Team – auch privat. So mache Angela beispielsweise gerne das Frühstück zu Hause, während ihr Mann sich um die Wäsche kümmere, wie sie mal Bunte verriet.

Angela Merkel, Altkanzlerin

Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer im Juli 2024

